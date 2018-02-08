Брэд Питт попал в ДТП с участием трех автомобилей в Лос-Анджелесе

8 Февр. 2018 2018-02-08T21:21:01+03:00

Актер на своей Tesla врезался в находящуюся впереди машину, которая затем столкнулась с другим автомобилем

Изменить размер текста: A A

В американском Лос-Анджелесе голливудский актер Брэд Питт попал в небольшую аварию с участием трех автомобилей.

Как пишет издание Daily Mail, актер на своей серой Tesla врезался в едущий впереди автомобиль Nissan Altima, который затем столкнулся с другой машиной - Kia Soul. Отмечается, что после аварии Питт сфотографировал машины на телефон, как и другие водители.

Все участники ДТП обменялись своими контактами, Питт также предоставил свои данные. Актер пытался вести непринужденный разговор с другими водителями, а те были очень удивлены, когда увидели, кто находится за рулем Tesla. Они с улыбкой пожали ему руку.

Вероятно, ущерб автомобилей в результате инцидента оказался несерьезным. Вскоре после произошедшего все участники аварии сели в свои автомобили и покинули место происшествия.