2018-02-08T21:34:03+03:00
Политика

Захарова на китайском языке поздравила с Новым годом по лунному календарю

Китайский Новый год наступит ночью на 16 февраля
Екатерина БОЛГОВА
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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В четверг, 8 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова на китайском языке поздравила граждан КНР с наступающим Новым годом по лунному календарю.

В этом году китайский Новый год наступит ночью на 16 февраля, но праздники длятся до двух недель. В эти жители Китая возвращаются в свои родные города и деревни, навещают родственников, ходят в гости и путешествуют. Этот период - самый напряженный для всей транспортной системы КНР. Новый год также называется в Китае праздником Весны "Чуньцзе".

"Я от всей души хочу поздравить наших китайских друзей с этим действительно светлым праздником, который объединяет всех китайцев по всему миру. Если вы попросили сделать это по-китайски, то готова сделать это с удовольствием", — сказала Захарова представителю агентства Синьхуа.

После этого она произнесла по-китайски: "Китайские друзья, с праздником Весны. Желаю исполнения всех желаний!" — добавила Захарова на китайском языке.

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