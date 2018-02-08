2018-02-08T21:55:52+03:00
Политика

В Пентагоне заявили, что США не планируют вступать в конфликт с правительством Сирии

Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт назвала самозащитой обстрел коалицией сирийских ополченцев
Екатерина БОЛГОВА
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США не планируют вступать в конфликт с правительством Сирии, заявили в ПентагонеСША не планируют вступать в конфликт с правительством Сирии, заявили в ПентагонеФото: REUTERS
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Официальный представитель Минобороны США Дана Уайт заявила, что Соединенные Штаты не планируют вступать в конфликт с властями Сирии. Также она назвала самозащитой обстрел международной коалицией во главе с США сирийских ополченцев.

"Поддерживающие режим силы начали то, что, судя по всему, было скоординированной атакой на "Силы демократической Сирии" к востоку от линии деконфликтации у реки Евфрат", - сказала она.

По ее словам, ополченцы использовали артиллерию, танки, ракетные комплексы и минометы. "После того как от 20 до 30 снарядов упали за 500 м до штаба СДС, "Сирийские демократические силы" при поддержке коалиции нанесли удар по агрессорам при помощи артиллерии и авиации", - добавила она.

Также в Пентагоне подчеркнули, что США поддерживают СДС в борьбе с организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России).

Кроме того, Уайт заявила, что коалиция сообщила заранее о своих планах российской стороне, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Минобороны РФ заявило об обстреле коалицией ополченцев из-за их действий, несогласованных с российскими военными. В результате инцидента пострадали 25 ополченцев.

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