2018-02-08T22:25:27+03:00
Политика

Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию

Представители делегации от партии "Альтернатива для Германии" находятся с визитом на полуострове
Екатерина БОЛГОВА
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Немецкие депутаты из партии "Альтернатива для Германии" в КрымуНемецкие депутаты из партии "Альтернатива для Германии" в КрымуФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ
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Немецкие депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии", находящиеся с визитом в Крыму, пригласили в ФРГ главу республики Сергея Аксенова .

"Большая благодарность за возможность сегодня обсудить и поговорить, и надеемся на ответный визит", — сказал депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон.

Аксенов ответил, что его визит будет возможен только если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти и антироссийские санкции будут сняты.

"Кода власти ваши разрешат. Когда вы к власти придете, я так понимаю, в Германии, тогда мы приедем", — сказал Аксенов.

В ходе встречи немецкие депутаты подарили Аксенову флаг партии "Альтернатива для Германии", сделав на нем надпись с призывом отменить санкции в отношении Крыма, передает РИА Новости.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, делегация немецких депутатов находится в Крыму с семидневным визитом. Партия "Альтернатива для Германии" по результатам последних выборов в бундестаг и стала третьей политической силой.

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