2018-02-08T22:36:09+03:00
Звезды

Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году

По итогам минувшего года Петергоф посетило рекордное количество гостей — 5,3 миллиона человек
Екатерина БОЛГОВА
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Министр культуры РФ Владимир МединскийМинистр культуры РФ Владимир МединскийФото: Иван ВИСЛОВ
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Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал, как отечественный музей стал самым популярным по итогам ушедшего года.

«А самым популярным музеем по итогам минувшего года стал Петергоф, который посетило рекордное количество гостей — 5,3 миллиона человек. По словам руководства музея, это абсолютный предел», — написал Мединский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он отметил, что высокие показатели посещаемости музеев свидетельствуют о возросшем интересе россиян к культуре и искусству. По словам министра, в 2011 году российские музеи посетили 83 млн человек, а по итогам 2017 года это количество возросло на 59% и составило 125 млн посетителей.

Напомним, ранее были продлены договоры с директорами Третьяковской галереи и Исторического музея. В Третьяковке на Крымском валу в Москве открыли зал в честь мецената Владимира Некрасова.

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