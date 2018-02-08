Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю

8 Февр. 2018 2018-02-08T22:50:36+03:00

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Впервые за свою 12-летнюю историю сервис микроблогов Twitter получил чистую прибыль. В четвертом квартале прошлого года прибыль компании составила 91,1 млн долларов, хотя в предыдущем году были зафиксированы убытки в размере 167 млн долларов.

Как отмечается в отчете Twitter по итогам года, квартальная выручка увеличилась на 2% в годовом выражении и составила 732 млн долларов. В том числе выручка от рекламы выросла на 1% - до 644 млн а долларов, а другая выручка возросла на 10%, до 87 млн долларов.

В четвертом квартале 2017 года число пользователей Twitter увеличилось на 4% в годовом выражении и составило 330 млн человек. По итогам года чистый убыток организации по GAAP составил 108 млн долларов, увеньшившись в четыре раза по сравнению с 2016 годом.

После публикации отчета акции Twitter на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг, 8 февраля, увеличиваются на 26%. Капитализация сервиса за год увеличилась на 44% и составила 18,75 млрд долларов.