США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции главы американской компании SpaceX Илона Маска зарегистрирован как спутник. Об этом сообщило космическое командование ВВС США.
«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — написала пресс-служба командования в микроблоге в Twitter в ответ на вопрос одного внимательного пользователя, который увидел новый зарегистрированный объект в реестре.
Твит Космического командования ВВС СШАФото: СОЦСЕТИ
Пользователь опубликовал скрин каталога, в котором машина Маска проходит как TESLA ROADSTER/FALCON 9H, а его ID номер — 43205.
Скрин каталога спутников Космического командования ВВС СШАФото: СОЦСЕТИ
Как рассказывал сайт kp.ru, 6 февраля, с мыса Канаверал в США стартовала тяжелая ракетаFalcon Heavy. На борту ракеты - красный Tesla Roadster с пустым скафандром на водительском сидении.
В «Роскосмос» этот запуск назвали рекламным трюком. О мнению представителя госкорпорации Игоря Буренкова, таким образом Илон Маск попытался поправить дела компании Tesla.