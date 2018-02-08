США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников

8 Февр. 2018 2018-02-08T23:23:24+03:00

Tesla Roadster с пустым скафандром на орбите Земли Фото: СОЦСЕТИ

Машина Илона Маска проходит в реестре под ID номером 43205

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Запущенный в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции главы американской компании SpaceX Илона Маска зарегистрирован как спутник. Об этом сообщило космическое командование ВВС США.

«Да. Мы добавили Tesla Roadster в каталог спутников», — написала пресс-служба командования в микроблоге в Twitter в ответ на вопрос одного внимательного пользователя, который увидел новый зарегистрированный объект в реестре.

Твит Космического командования ВВС СШАФото: СОЦСЕТИ

Пользователь опубликовал скрин каталога, в котором машина Маска проходит как TESLA ROADSTER/FALCON 9H, а его ID номер — 43205.

Скрин каталога спутников Космического командования ВВС СШАФото: СОЦСЕТИ

Как рассказывал сайт kp.ru, 6 февраля, с мыса Канаверал в США стартовала тяжелая ракетаFalcon Heavy. На борту ракеты - красный Tesla Roadster с пустым скафандром на водительском сидении.

В «Роскосмос» этот запуск назвали рекламным трюком. О мнению представителя госкорпорации Игоря Буренкова, таким образом Илон Маск попытался поправить дела компании Tesla.