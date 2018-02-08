Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018

8 Февр. 2018 2018-02-08T23:35:10+03:00

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Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты в города, принимающие матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. В телеграмме ведомстве также напоминается о запрете увеличения тарифов и сборов на услуги аэропортов в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года", - говорится в сообщении.

Главам МТУ Росавиации, авиакомпаний и аэропортов поручено проводить мониторинг стоимости авиаперевозок пассажиров и при возникновении нарушений "незамедлительно информировать Росавиацию и ФАС России", передает ТАСС.

Напомним, Чемпионат мира по футболу 2018 года впервые пройдет в России. С 14 июня по 15 июля состоятся матчи в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Для приема болельщиков будут задействованы 13 российских аэропортов.