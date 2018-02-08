2018-02-08T23:43:22+03:00
Политика

С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев

Столько граждан Украины запросили гражданство РФ, статус беженца, временное убежище, разрешение на временное проживание
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments13
Убежище в России с начала конфликта в Донбассе попросили 1,7 млн украинцевУбежище в России с начала конфликта в Донбассе попросили 1,7 млн украинцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона граждан Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Многие были вынуждены бежать, в том числе в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса», — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что столько украинцев запросили гражданство РФ, статус беженца, временное убежище, разрешение на временное проживание и так далее. Кроме того, по лсовам дипломата, еще большее число граждан Украины регулярно приезжают на территорию России на заработки, передает ТАСС.

Поток беженцев с Украины в Россию начался в 2014 году, когда киевские власти начали карательную операцию против своего населения в Донбассе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу