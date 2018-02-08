С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев

8 Февр. 2018 2018-02-08T23:43:22+03:00

Убежище в России с начала конфликта в Донбассе попросили 1,7 млн украинцев Фото: REUTERS

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С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона граждан Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Многие были вынуждены бежать, в том числе в Россию. С 1 апреля 2014 года около 1 миллиона 700 тысяч граждан Украины обратились в компетентные органы России за получением легального статуса», — сказал Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Он отметил, что столько украинцев запросили гражданство РФ, статус беженца, временное убежище, разрешение на временное проживание и так далее. Кроме того, по лсовам дипломата, еще большее число граждан Украины регулярно приезжают на территорию России на заработки, передает ТАСС.

Поток беженцев с Украины в Россию начался в 2014 году, когда киевские власти начали карательную операцию против своего населения в Донбассе.