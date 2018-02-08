2018-02-09T00:01:48+03:00
В мире

Ветер раскрыл тайну прически Трампа

Соцсети обсуждают оголившуюся лысину президента США [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд Трамп поднимается по трапуПрезидент США Дональд Трамп поднимается по трапуФото: REUTERS
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Прическа президента США Дональда Трампа снова в центре обсуждений пользователей социальных сетей. В этот раз поводом стала оголившаяся лысина американского лидера.

Журналистка Эшли Файнберг опубликовала в своем микроблоге в Twitter видео от второго февраля, сделанное на базе Эндрюс. В ролике Трамп поднимается по трапу самолета. Погода была ветреная, и очередной порыв вздыбил волосы президента, оголив проплешины на затылке.

Порыв ветра раскрыл тайну шевелюры Трампа.

Видео ретвитнули более 3,5 тысячи раз. Оно набрало 7,2 тысячи лайков. Файнберг написала, что теперь очевидно, что у президента США свои волосы, а не парик.

Ранее сайт kp.ru писал, что необычная прическа Трампа — результат операции по пересадке волос. По крайней мере так утверждает журналист Майкл Вулф в своей новой книге «Огонь и ярость: Белый дом Трампа изнутри».

По его словам Иванка часто рассказывала друзьям, что после пересадки волос у Трампа осталась абсолютно лысая макушка, со всех сторон окруженная волосами. Чтобы прикрыть центральную часть, президент зачесывает волосы назад и фиксирует их гелем.

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