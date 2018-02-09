«Яндекс» начинает продюсировать кино

9 Февр. 2018 2018-02-09T02:16:15+03:00

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Компания «Яндекс» запустила работу продюсерского центра, который будет поддерживать производство фильмов, сериалов и другого контента.

Он создан на базе медиасервисов «Яндекса» - ресурса «КиноПоиск», «Яндекс.Афиши», «Яндекс.Телепрограммы» и «Яндекс.Музыки». Цетр будет участвовать в производстве фильмов финансово и экспертно. Кроме того, компания, используя все свои технологии, будет помогать в продвижении кинолент разных жанров.

На данный момент продюсерский центр занимается фильмом «Черновик» по роману Сергея Лукьяненко. Скоро вместе с компанией «Новые люди», Фондом кино и прокатчиком Sony Pictures «Яндекс» запустит промокампанию в поддержку картины.

Также среди разрабатываемых проектов фильм «Селфи» и музыкальное ток-шоу #наМузыке.