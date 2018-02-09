2018-02-09T00:22:09+03:00
Экономика

Американские фондовые индексы вновь рухнули

Доу-Джонс и НАСДАК опять резко скатились вниз
Алексей ОСИПОВ
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Стратеги Уолл-стрит считают, что падения индексов не знаменуют начала нового финансового кризисаСтратеги Уолл-стрит считают, что падения индексов не знаменуют начала нового финансового кризисаФото: REUTERS
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Весь день акции большинства компаний, торгующихся на Нью-йоркской фондовой бирже, падали в цене. Снижение было стремительным и объемным по своим масштабам. Основные биржевые индексы к моменту закрытия торговой сессии потеряли от 3 до 4% от своей стоимости. Лидерами падений стали акции высокотехнологичных компаний. Инвесторы несут ощутимые потери.

Все это противоречит выработавшимся законам фондового рынка, который до сегодняшнего дня всегда позитивно реагировал на хорошие новости. Такой для брокеров и инвесторов сегодня должна была стать информация о достижении американскими конгрессменами договоренности о бюджетных ассигнованиях

Стратеги Уолл-стрит остаются непоколебимыми, считая, что падения индексов не знаменуют начала нового финансового кризиса.

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