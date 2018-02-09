Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией

9 Февр. 2018 2018-02-09T00:35:57+03:00

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США очень хотят восстановить отношения с Россией, особенно в сферах вызывающих у обеих стран беспокойство. С таким заявлением в четверг выступила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, отношения с РФ «многокомпонентные и сложные». Она напомнила, что в прошлом году госсекретарь Рекс Тиллерсон отмечал, что сейчас они находятся на крайне низком уровне.

«Мы бы хотели заново отстроить эти отношения, потому что у нас есть много сфер, вызывающих взаимную озабоченность. Одна из них - КНДР: Россия подписалась под четырьмя успешными резолюциями СБ ООН. Нам нужно от России больше помощи по Северной Корее в вопросе денуклеаризации», - сказала Науэрт.

Представитель Госдепа считает, что Москве и Вашингтону удалось добиться успеха в «создании зоны безопасности на юго-западе Сирии, где режим прекращения огня сохраняется с июля прошлого года», передает ТАСС.

Два дня назад сайт kp.ru передавал выступление Науэрт, которая заявила о том, что в Сирии используется химическое оружие против мирного населения. Она отметила, что США считают ответственной за эти нарушения Россию.