2018-02-09T01:31:10+03:00
Происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа

ЧП произошло на скотобойне в деревне Торбеево
Юлия ДИВЕЕВА
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Пятерых пострадавших при взрыве доставили в больницуПятерых пострадавших при взрыве доставили в больницуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Взрыв газового баллона произошел на скотобойне в городском округе Ступино Московской области. В результате пять человек получили травмы. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Взрыв газового баллона произошел на предприятии по забою скота в деревне Торбеево, по предварительным данным, в результате нарушения техники безопасности", — уточнил он.

Все пострадавшие были доставлены в Ступинскую центральную районную больницу. Подмосковное управление МВД проводит проверку в связи с произошедшим взрывом, передает РИА Новости.

Напомним, «Комсомольская правда» рассказывала, что 5 февраля в 15.00 в подмосковном Бутово в квартире высотного жилого дома произошел взрыв газового баллона. Взрывная волна выбила часть фасадной стены, а также окно и балкон.

Пострадали только виновники этого ЧП – бригада ремонтников,которые нарушили требования безопасности.В Квартире начался пожар, а обломки стены повредили стоявшие под окнами автомобили. По факту следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело.

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