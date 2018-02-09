В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Взрыв газового баллона произошел на скотобойне в городском округе Ступино Московской области. В результате пять человек получили травмы. Об этом сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.
"Взрыв газового баллона произошел на предприятии по забою скота в деревне Торбеево, по предварительным данным, в результате нарушения техники безопасности", — уточнил он.
Все пострадавшие были доставлены в Ступинскую центральную районную больницу. Подмосковное управление МВД проводит проверку в связи с произошедшим взрывом, передает РИА Новости.
Напомним, «Комсомольская правда» рассказывала, что 5 февраля в 15.00 в подмосковном Бутово в квартире высотного жилого дома произошел взрыв газового баллона. Взрывная волна выбила часть фасадной стены, а также окно и балкон.
Пострадали только виновники этого ЧП – бригада ремонтников,которые нарушили требования безопасности.В Квартире начался пожар, а обломки стены повредили стоявшие под окнами автомобили. По факту следственный отдел по городу Видное возбудил уголовное дело.