2018-02-09T02:08:29+03:00
Политика

Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии

Постпред в ООН осудил попытки представить Россию агрессором
Юлия ДИВЕЕВА
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Gостоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяGостоянный представитель РФ при ООН Василий НебензяФото: REUTERS
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Сообщения о химических атаках в Сирии появляются на пустом месте, когда в урегулировании конфликта в стране начинаются положительные подвижки. Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Он также осудил попытки обвинить Россию в причастности к этим атакам, которые якобы имели место.

«Я не хочу использовать резкие выражения, чтобы отвечать на ваш вопрос. Это позор. Эти сообщения позорны", - сказал Небензя журналистам.

Постпред также подверг резкой критике попытки представить Россию агрессором в Сирии. Он напомнил, что у Москвы помощи в борьбе с террористами попросил официальный Дамаск, легитимный сирийский президент.

«Нас пригласило законное сирийское правительство, чтобы помочь защититься от террористов, что мы и делаем с 2015 года; США никогда никто не звал, так кто тут агрессор?»– подчеркнул дипломат.

Как передавал сайт kp.ru, три дня назад Соединенные Штаты заявили о своей обеспокоенности новыми сообщениями о применении химического оружия в Сирии против гражданского населения. Ответсвенность за эти якобы имевгшие место атаки Вашнгтон возложил на Россию.

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