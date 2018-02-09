Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму

9 Февр. 2018 2018-02-09T02:46:37+03:00

Мужчина сядет на два с половиной года за нарушение правил дорожного движения и нападение на гвардейца

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В Испании суд признал виновным в небрежном вождении транспортного средства и нападении на сотрудника гражданской гвардии внука диктатора Франсиско Франко. Судья назначил наказание Франсиско Франко Мартинес-Бордиу в виде 18-ти месяцев тюрьмы за нападение и еще 12-ти месяцев за нарушение ПДД. Также внука диктатора лишат водительских прав на два с половиной года.

Как пишет газета El Mundo, Франко был арестован 30 апреля 2012 года в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон). Дорожный патруль попытался остановить его автомобиль из-за выключенного ближнего света фар. Но мужчина только прибавил скорости и попытался крыться от правоохранителей.

Погоня закончилась тем, что внедорожник Франко врезался в патрульную машину и один гвардеец получил травму. Теперь потомок диктатора должен выплатить пострадавшему 1,5 тыс евро и еще 2720 евро Управлению гражданской гвардии за нанесенный ущерб.

Франсиско Франко - (1892-1975), испанский военный и государственный деятель, каудильо (вождь) Испании в 1939—1975 годах. Генералиссимус. Был одним из организаторов военного переворота 1936 года, который привёл к гражданской войне между республиканцами и националистами.