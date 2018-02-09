Пользователи Facebook осудили Порошенко за посещение Венского бала

9 Февр. 2018 2018-02-09T03:51:42+03:00

Украинцы поинтересовались, во сколько стране обошелся этот светский выход президента

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Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Австрию посетил традиционный венский оперный бал. Журналистка Алена Яхно выложила в социальной сети Facebook фотографию главы государства и его супруги Марины Порошенко в вечерних нарядах.

Первая леди Украины Марина Порошенко и Президент республики Петр ПорошенкоФото: СОЦСЕТИ

«Сдержанная, лаконичная роскошь. Тот случай, когда за первую леди не стыдно, — идеальное платье на отличной фигуре. И Петр Алексеевич сегодня на удивление хорош», - умилилась Яхно.

Комментарии от пользователей не заставили себя ждать. Многие поинтересовались, во сколько обошлась «лаконичная роскошь» Порошенко и его жены украинской казне, а также припомнили недавний отдых его семьи на Мальдивах. Кто-то написал, что это «бал во время чумы».

«И это нам обошлось в 800 тысяч гривен????» — поинтересовалась Elena Elechka .

«Особенно залюбовались хлопцы из окопов», - пошутила Натали Романенко

«Сюр , одни - на балу, другие - на завтраке, а Люди - на фронте . Самая бедная страна в Европ , воюющая с третьей армией мира . Ну хоть у кондитера все в порядке , с Мальдив на бал , хоршее платтячко», - отметил Игорь Игнатьев

«Ага ,хорош .... если бы ещё не крал и не брехал, то вообще цены ему не было», - уверена Галина Левченко

Также украинцы вспомнили, что пока Порошенко танцует на балах, в Донбассе под пули попадают простые солдаты.

В январе сайт kp.ru сообщал, что Порошенко вместе со своим семейством провел новогодние каникулы на частном острове на Мальдивах. Причем ездили туда главные лица Украины тайно, под вымышлеными именами. Отдых Порошенко обошелся в полмиллиона долларов.