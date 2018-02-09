Экс-глава минобороны Украины рассказал, почему страна не вступила в НАТО
Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), к сожалению, зависит не от боевой готовности украинской армии. Такое мнение высказал бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.
Он отметил, что если бы этот вопрос зависел только от военных – Украина уже давно была бы членом НАТО.
«Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии — мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами», - заявил экс-министр эфире NewsOne.
По словам Гриценко, Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому ее не принимают в Североатлантический альянс. Среди перечисленных им недостатков – отсутствие «справедливого правосудия», «нормальных выборов», противодействия коррупции, непрозрачность бюджета и других «гражданских вещей».
В январе сайт kp.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко объявил членство в Евросоюзе и вступление в НАТО стратегической целью страны. Однако он признал, что в 2018 году эта цель недостижима, но рано или поздно Киев все-таки добьется своего.
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