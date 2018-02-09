2018-02-09T11:50:01+03:00
Политика

Экс-глава минобороны Украины рассказал, почему страна не вступила в НАТО

Анатолий Гриценко указал, что причина не в украинской армии, «которую воспринимают с уважением»
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments23
На Украине нашли причину, почему страна еще не в НАТОНа Украине нашли причину, почему страна еще не в НАТОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вступление Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), к сожалению, зависит не от боевой готовности украинской армии. Такое мнение высказал бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.

Он отметил, что если бы этот вопрос зависел только от военных – Украина уже давно была бы членом НАТО.

«Если бы оценивали готовность к вступлению по параметрам армии — мы давно уже были бы там. Украинскую армию воспринимают с уважением, независимо от того, какие отношения были с президентами», - заявил экс-министр эфире NewsOne.

По словам Гриценко, Украина отстает по ряду гражданских параметров, поэтому ее не принимают в Североатлантический альянс. Среди перечисленных им недостатков – отсутствие «справедливого правосудия», «нормальных выборов», противодействия коррупции, непрозрачность бюджета и других «гражданских вещей».

В январе сайт kp.ru писал, что президент Украины Петр Порошенко объявил членство в Евросоюзе и вступление в НАТО стратегической целью страны. Однако он признал, что в 2018 году эта цель недостижима, но рано или поздно Киев все-таки добьется своего.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар