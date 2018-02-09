2018-02-09T05:56:45+03:00
Спорт

Фигурист Николай Коляда занял 8 место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде 2018

Победа досталась японцу Семе Уно
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments7
Николай Коляда на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Николай Коляда на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане стартовал командный турнир по фигурному катанию. Первыми на лед вышли представители мужского одиного катания и нашу команду здесь представлял Николай Коляда, презентовавший свою короткую программу.

Дважды упав во время своего выступления, Коляда смог набрать лишь 74,36 балла и по итогам занял только восьмое место. После этого вида программы в зачет командного турнира он принес российской сборной 3 зачетных балла. Для Коляды это - первая в жизни Олимпиада.

Первое место - у японца Сема Уно, который выиграл с результатом 103,25 балла. Алексей Быченко из Израиля - второй (88,49), третье место за Патриком Чаном из Канады (81,66).

После первого вида программы команда Японии с 10 баллами лидирует, россияне при трех очках - восьмые. Соревнования продолжатся сегодня выступлением спортивных пар, которые покажут свою короткую программу. Итог командного турнира будет объявлен 12 февраля. На Олимпиаде 2014 в Сочи наша команда, напомним, заняла первое место.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар