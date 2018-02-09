Фигурист Николай Коляда занял 8 место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде 2018

9 Февр. 2018 2018-02-09T05:56:45+03:00

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В пятницу, 9 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане стартовал командный турнир по фигурному катанию. Первыми на лед вышли представители мужского одиного катания и нашу команду здесь представлял Николай Коляда, презентовавший свою короткую программу.

Дважды упав во время своего выступления, Коляда смог набрать лишь 74,36 балла и по итогам занял только восьмое место. После этого вида программы в зачет командного турнира он принес российской сборной 3 зачетных балла. Для Коляды это - первая в жизни Олимпиада.

Первое место - у японца Сема Уно, который выиграл с результатом 103,25 балла. Алексей Быченко из Израиля - второй (88,49), третье место за Патриком Чаном из Канады (81,66).

После первого вида программы команда Японии с 10 баллами лидирует, россияне при трех очках - восьмые. Соревнования продолжатся сегодня выступлением спортивных пар, которые покажут свою короткую программу. Итог командного турнира будет объявлен 12 февраля. На Олимпиаде 2014 в Сочи наша команда, напомним, заняла первое место.