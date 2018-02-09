Алиев назвал стратегической целью Азербайджана «возвращение» Еревана

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:16:02+03:00

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«Возвращение» Еревана является стратегической целью Азербайджана, к которой республика должна постепенно двигаться. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время VI Съезда партии «Йени Азербайджан».

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», - сказал он, выступая перед делегатами.

Алиев подчеркнул, что азербайджанцам нельзя «забывать о своих исторических землях», которые должны стать одним из направлений деятельности государства, пишет Интерфакс.

«Наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», - уверен президент.

Напомним, сайт kp.ru сообщал об обострившейся ситуации в районе Нагорного Карабаха. Стороны конфликта Азербайджан и Армения после многолетнего перемирия снова обстреливают территории друг друга. Эксперт «Комсомолки» высказал мнение, что ухудшение ситуации спровоцировала Турция после случая со сбитым российским Су-24 над Сирией.