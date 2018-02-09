2018-02-09T12:16:02+03:00
Политика

Алиев назвал стратегической целью Азербайджана «возвращение» Еревана

Президент назвал столицу Армении «исторической землей» азербайджанцев
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments171
Президент Азербайджана Ильхам АлиевПрезидент Азербайджана Ильхам АлиевФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

«Возвращение» Еревана является стратегической целью Азербайджана, к которой республика должна постепенно двигаться. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время VI Съезда партии «Йени Азербайджан».

«Ереван является нашей исторической землей, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», - сказал он, выступая перед делегатами.

Алиев подчеркнул, что азербайджанцам нельзя «забывать о своих исторических землях», которые должны стать одним из направлений деятельности государства, пишет Интерфакс.

«Наши исторические земли - Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», - уверен президент.

Напомним, сайт kp.ru сообщал об обострившейся ситуации в районе Нагорного Карабаха. Стороны конфликта Азербайджан и Армения после многолетнего перемирия снова обстреливают территории друг друга. Эксперт «Комсомолки» высказал мнение, что ухудшение ситуации спровоцировала Турция после случая со сбитым российским Су-24 над Сирией.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин рассчитывает на нормализацию отношений с Западом и отмену экономических санкций
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар