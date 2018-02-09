2018-02-09T07:12:36+03:00
Политика

Минобороны РФ: В Сирии намеренно разрушен мост, построенный российскими военными

На плотине, находящейся на территории сил оппозиции, без необходимости были открыты шлюзы
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments253
Плотина на Евфрате, где произошел сброс воды, находится на территории подконтрольной оппозиционным силамПлотина на Евфрате, где произошел сброс воды, находится на территории подконтрольной оппозиционным силамФото: REUTERS
Изменить размер текста:

На востоке Сирии разрушен мост через реку Евфрат, построенный российскими военными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство обвинило коалиционные силы под руководство США в преднамеренном открытии шлюзов на плотине, которая находится на территории подконтрольной силам сирийской оппозиции.

Как пишет газета «Красная звезда», 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась вдвое. На следующий день малый автомобильный разборный мост рухнул.

Сирийские специалисты считают, что на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, были открыты шлюзы, технической необходимости в сбросе воды не было. По мнению редакции издания, есть вероятностьь, что так американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата.

Сооружение было установлено российскими военными в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября прошлого года, а 1 октября мост длиной 212 метров и грузоподъемностью 60 тонн был передан сирийской стороне.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля в Сирии боевиками из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но попал в окружение к террористам и погиб в бою.

Минобороны РФ заявило, что выяснит, откуда у террористической организации "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) появились переносные зенитно-ракетные комплексы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар