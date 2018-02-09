Минобороны РФ: В Сирии намеренно разрушен мост, построенный российскими военными

9 Февр. 2018 2018-02-09T07:12:36+03:00

Плотина на Евфрате, где произошел сброс воды, находится на территории подконтрольной оппозиционным силам Фото: REUTERS

На плотине, находящейся на территории сил оппозиции, без необходимости были открыты шлюзы

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На востоке Сирии разрушен мост через реку Евфрат, построенный российскими военными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство обвинило коалиционные силы под руководство США в преднамеренном открытии шлюзов на плотине, которая находится на территории подконтрольной силам сирийской оппозиции.

Как пишет газета «Красная звезда», 6 января, несмотря на отсутствие в регионе существенных осадков, уровень воды в Евфрате неожиданно поднялся на несколько метров, а скорость течения реки увеличилась вдвое. На следующий день малый автомобильный разборный мост рухнул.

Сирийские специалисты считают, что на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, были открыты шлюзы, технической необходимости в сбросе воды не было. По мнению редакции издания, есть вероятностьь, что так американская сторона попыталась чужими руками не допустить укрепления власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата.

Сооружение было установлено российскими военными в пригороде Дейр-эз-Зора 23 сентября прошлого года, а 1 октября мост длиной 212 метров и грузоподъемностью 60 тонн был передан сирийской стороне.

Как сообщал сайт kp.ru, 3 февраля в Сирии боевиками из ПЗРК был сбит российский штурмовик Су-25. Летчик Роман Филипов катапультировался, но попал в окружение к террористам и погиб в бою.

Минобороны РФ заявило, что выяснит, откуда у террористической организации "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в России) появились переносные зенитно-ракетные комплексы.