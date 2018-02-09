2018-02-09T08:56:45+03:00
Спорт

Российские фигуристы Тарасова - Морозов на Олипиаде выиграли короткую программу в командном турнире среди пар

Они принесли в копилку сборной России 10 очков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments15
Российская пара Морозов - Тарасова заняли первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию.Российская пара Морозов - Тарасова заняли первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в пятницу, 9 февраля, продолжились соревнования в командном турнире по фигурному катанию. Завершили свое выступление пары и в короткой программе россияне одержали уверенную победу. Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов заняли первое место, набрав 80,92 балла. Это лучше на 0,10 их собственного рекорда.

Российские фигуристы Тарасова - Морозов выиграли короткую программу в командном турнире среди пар Фото: REUTERS

Российские фигуристы Тарасова - Морозов выиграли короткую программу в командном турнире среди парФото: REUTERS

Такая сумма баллов позволила нашей команде занять первое место в короткой программе среди пар и принести 10 очков в копилку сборной России. Представители Канады стали вторыми, а немцы - третьими.

Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов заняли первое место, набрав 80,92 балла Фото: REUTERS

Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов заняли первое место, набрав 80,92 баллаФото: REUTERS

После двух видов программы олимпийского командного турнира по фигурному катанию сборная России идет на 4 месте. У нас 13 очков и столько же баллов у команды Японии. Впереди - Канада (17) и США (14). Соревнования продолжатся завтра, 10 февраля, когда в борьбу вступят остальные участники российской сборной в женском одиночном катании и в спортивных танцах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фигурист Николай Коляда занял 8 место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде 2018

В пятницу, 9 февраля, на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане стартовал командный турнир по фигурному катанию. Первыми на лед вышли представители мужского одиного катания и нашу команду здесь представлял Николай Коляда, презентовавший свою короткую программу (подробности)

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане 9 февраля

КСТАТИ

Зимняя олимпиада-2018: полное расписание соревнований

Во время Игр в Пхенчхане разыграют 102 комплекта наград в 15 видах спорта (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин рассчитывает на нормализацию отношений с Западом и отмену экономических санкций
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар