Российские фигуристы Тарасова - Морозов на Олипиаде выиграли короткую программу в командном турнире среди пар

9 Февр. 2018 2018-02-09T08:56:45+03:00

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в пятницу, 9 февраля, продолжились соревнования в командном турнире по фигурному катанию. Завершили свое выступление пары и в короткой программе россияне одержали уверенную победу. Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов заняли первое место, набрав 80,92 балла. Это лучше на 0,10 их собственного рекорда.

Российские фигуристы Тарасова - Морозов выиграли короткую программу в командном турнире среди парФото: REUTERS

Такая сумма баллов позволила нашей команде занять первое место в короткой программе среди пар и принести 10 очков в копилку сборной России. Представители Канады стали вторыми, а немцы - третьими.

Наша пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов заняли первое место, набрав 80,92 баллаФото: REUTERS

После двух видов программы олимпийского командного турнира по фигурному катанию сборная России идет на 4 месте. У нас 13 очков и столько же баллов у команды Японии. Впереди - Канада (17) и США (14). Соревнования продолжатся завтра, 10 февраля, когда в борьбу вступят остальные участники российской сборной в женском одиночном катании и в спортивных танцах.

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