2018-02-09T08:11:15+03:00
Общество

Прокурор назвал решение суда по делу Хорошавина ожидаемым

Ранее экс-губернатора Сахалинской области признали виновным во взяточничестве и приговорили к 13 годам лишения свободы и 500 млн рублей штрафа
Денис СУХОВ
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Экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАССЭкс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин. Фото: Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС
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Прокурор Денис Штундер назвал решение суда в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина ожидаемым. Бывшего главу региона признали виновным во взяточничестве и приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 млн рублей.

«Назначено наказание сроком в 13 лет в исправительной колонии строгого режима и максимально возможный штраф, предусмотренный действующим законодательством, в размере 500 миллионов рублей. Также его (Хорошавина) лишили государственных наград», - цитирует Штрундера телеканал «360».

Прокурор отметил, что в ходе расследования дела против Хорошавина и его подчиненных собраны неопровержимые доказательства вины, в частности, были допрошены крупнейшие предприниматели Сахалинской области.

«Они пояснили подробно, как, где, при каких обстоятельствах и в каких суммах они передавали денежные средства доверенному лицу губернатора. Руководитель секретариата Хорошавина также дал исчерпывающие показания о получении им взяток», - добавил Штрундер.

Обвинитель подчеркнул, что собранные по делу материалы, результаты экспертиз и показания свидетелей составили 160 томов.

Как сообщал ранее сайт «КП», ранее судья Елена Поликина Южно-Сахалинского городского суда признала Хорошавина виновным по статьям «Получение взятки» и «Легализация денежных средств, добытых преступным путем».

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