Правительство США частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования

9 Февр. 2018 2018-02-09T09:08:31+03:00

Конгресс разошелся, так и не утвердив новую резолюцию о временном бюджете

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Американское правительство частично приостановило работу из-за отсутствия финансирования — в пятницу Конгресс США разошелся, так и не приняв новую резолюцию по временному бюджету.

Очередной шатдаун может продлиться всего несколько часов. На сайте сената сообщалось, что работа над временным бюджетом продолжится после 00:01 по местному времени (8:01 мск). При этом срок действия предыдущей резолюции о финансировании госучреждений истек в полночь 9 февраля.

У американских парламентариев был отличный шанс не доводить правительство до очередной приостановки работы: в среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая должна была покончить с постоянным секвестированием и временными резолюциями.

Согласно документу, расходы бюджета, в том числе оборонные, должны были вырасти в ближайшие два года на 300 млрд долларов. Против этого выступил сенатор-республиканец Рэнд Пол, который в последний момент потребовал рассмотреть его поправку о сохранении трат в нынешних пределах.

Ранее сайт «КП» сообщил, что в Белом доме призвали госучреждения готовиться к очередному шатдауну.