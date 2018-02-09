2018-02-09T09:57:59+03:00
Экономика

Биржевые индексы США обвалились второй раз за неделю

По мнению экспертов, происходит коррекция рынка после продолжительного периода роста в 2017 году
Денис СУХОВ
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Биржевые индексы США обвалились второй раз за неделюБиржевые индексы США обвалились второй раз за неделюФото: Евгения ГУСЕВА
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Американские биржевые индексы второй раз за неделю демонстрируют сильное падение. Об этом свидетельствуют данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones по итогам торгов 8 февраля потерял 1033 пункта (минус 4,15%) и остановился на уровне 23860. Корпоративный S&P сократился до 2581 пунктов (минус 100,6 пунктов или 3,75%), а высокотехнологичный NASDAQ упал до 6777 (минус 274,8 пунктов или 3,9%).

Вслед за американскими индексами вниз пошли японские и китайские. Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei упал в начале торгов в пятницу на 3,5%.

Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index потерял 5,15%, шэньчжэньский Shenzhen Composite Index снизился на 2,68%, а гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,91%.

По мнению экспертов, в настоящее время на американском фондовом рынке назрела коррекция после периода длительного роста в 2017 году.

Как сообщил ранее сайт «КП», во вторник ключевые американские индексы закрылись с рекордным падением. При этом в Министерстве финансов США данная ситуация не вызвала беспокойства: там лишь отметили хорошее состояние экономики.

В свою очередь в Белом доме падение индексов назвали «большой ошибкой». Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что вопреки логике рынок негативно реагирует на экономические успехи его администрации.

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