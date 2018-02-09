Россияне обыграли китайских спортсменов в керлинге на Олимпиаде-2018
Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу в дабл-миксте против спортсменов из Китая Ван Жуя и Ба Дэсинь на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Встреча атлетов завершилась со счетом 6:5.
По итогом четырех матчей на счету наших атлетов три победы и одно поражениеФото: REUTERS
По итогам четырех туров у россиян три победы и лишь одно поражение. Ранее эта же пара наших спортсменов обыграла команды Норвегии и Финляндии, уступив лишь американцам.
Следующий, пятый тур состоится 10 февраля. Россияне встретятся с хозяевами соревнований - южнокорейскими керлингистами.
Китайцам было от чего груститьФото: REUTERS
Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, в день открытия зимних Олимпийских игр CAS принял окончательное решение по допуску наших спортсменов к ОИ-2018. Так, апелляции 47 россиян на недопуск к Олимпиаде были отклонены. Всего от нашей страны на Игры поедут 168 спортсменов.