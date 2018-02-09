2018-02-09T10:21:44+03:00
Спорт

Косачев: Решение CAS по российским спортсменам является «чисто политическим»

Парламентарий призвал атлетов продолжать бороться за свои права и в случае обращаться в Европейский суд по правам человека
Денис СУХОВ
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачёвПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин КосачёвФото: Аца КОШТЭ
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Решение Спортивного арбитража в Лозанне (CAS) отклонить апелляции недопущенных к ОИ-2018 россиян является «чисто политическим». Такое мнение выразил глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

«Не испытываю сомнений, что оно принято под давлением МОК», - написал сенатор на своей странице в Facebook.

Сенатор призвал российских спортсменов не сдаваться и продолжать борьбу за свои права, а также в случае необходимости обращаться в Европейский суд по правам человека.

«С олимпийскими играми для значительной части нашей команды на этот раз, похоже, всё. Но это не должно стать концом позорной для всего олимпийского движения истории. Те, кто это движение опозорил (я в первую очередь про чиновников из МОК, но только в первую), должны рано или поздно ощутить ту же боль, которую уже ощутили наши спортсмены и вся наша страна», - добавил Косачев.

Как сообщил ранее сайт «Комсомольской правды», 8 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских атлетов, которые стремились обжаловать свое отстранение от Олимпиады в Пхенчхане.

В результате в Играх примут участие 168 российских спортсменов, что является уже окончательной цифрой. Напомним, что первоначальная заявка в Международный олимпийский комитет включала 500 атлетов из РФ.

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