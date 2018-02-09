2018-02-09T11:10:37+03:00
Звезды

Стало известно, кто сыграет Джокера в посвященном злодею фильме

Окончательно актер еще не утвержден, но является лучшим кандидатом, по словам режиссера
Алексей КАРЕЛИН
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Хит Леджер в роли Джокера. Фото: кадр из фильма "Темный рыцарь"Хит Леджер в роли Джокера. Фото: кадр из фильма "Темный рыцарь"
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Режиссер и один из сценаристов фильма о становлении Джокера Тод Филлипс назвал лучшего, на его взгляд, кандидата на главную роль. С большей долей вероятности легендарного злодея сыграет голливудский актер Хоакин Феникс.

Официально Феникс еще не утвержден, но зарубежные СМИ сообщали о предновогодней встрече Филипса с Фениксом. Актер якобы на работу согласился. В WarnerBrothers пока комментарий не давали, сообщает Variety.

Хоакин Феникс известен по роли императора в фильме «Гладиатор» и главной роли в фантастической драме «Она». За съемки в «Мастере» актер получил «Оскар». Феникса рассматривали в качестве главного врага Супермена — Лекса Лютера в фильме «Бэтмен против Супермена» и доктора Стрейнджа в одноименной кинокартине. Однако в итоге роли получили другие актеры.

Фильм о молодом Джокере покажет криминальный Готэм 1980-х. Соавтором Филипса значится Скот Сильвер, который писал сценарии для фильмов «8 миля», «И грянул шторм», «Мальчишник в Вегасе». Продюссировать кинокартину взялись все тот же Филлипс и Мартин Скорсезе.

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