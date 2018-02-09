Боксер Рой Джонс завершил свою карьеру победой в последнем бою

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:38:24+03:00

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Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях, американский боксер Рой Джонс завершил свою карьеру, одолев в последнем поединке 30-летнего Скотта Сигмона.

Бой состоялся на профессиональном ринге в четверг, 8 февраля, в городе Пенсакола штата Флорида. По его итогам судьи единогласно признали победу 49-летнего Джонса, присудив ему титул чемпиона по версии Всемирного боксерского союза (WBU) в первом тяжелом весе.

Ранее на этой неделе боксер заявил, что уже слишком стар для продолжения карьеры. Однако грустить по этому поводу американец не намерен.

"Я не удивлен тому, что старею, и мои способности ограничиваются. Со всеми когда-то это происходит. <...> Пришло время, и я готов попрощаться", — цитирует Джонса издания Boxing Scene.

Между тем, напомним, в сентябре 2015 года боксер получил российское гражданство, а менее чем через полгода после этого заявил, что собирается оставить бои. Тогда сайт kp.ru сообщал, что Рой Джонс-младший планирует заняться музыкальной карьерой.