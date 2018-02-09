Премьер-министр Чехии пообещал не допустить референдума о выходе страны из ЕС

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:52:14+03:00

Андрей Бабиш отметил, что республика могла бы играть более заметную роль в политике сообщества

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал не допустить референдума о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом он заявил по итогам беседы переговоров с президентом республики Милошем Земаном.

«Мы говорили о внешнеполитической ориентации республики. Мы (Чехия) являемся неотделимой частью Евросоюза и НАТО и, действительно, хотим играть более значимую роль (в обеих организациях), чем раньше», - отметил глава правительства.

В октябре 2017 года в чешский парламент вошла популистская партия «Свобода и прямая демократия», которая активно продвигает внесение в законодательство общенациональных референдумов. Одним из первых могло бы стать голосование о пребывании страны в составе ЕС, считают европарламентарии.

При этом как премьер-министр, так и президент республики часто выступают с критикой в адрес политики, которую проводит Евросоюз. В результате лидеры некоторых чешских партий усомнились в их приверженности евроатлантической ориентации страны.

«Референдум о Czexit (по аналогии с британским Brexit) не пройдет. Я с этим никогда не соглашусь», - заверил Бабиш.

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», в январе Земан был переизбран на пост главы государства.