2018-02-09T11:14:03+03:00
Происшествия

Группа российских школьников уже неделю не может покинуть Таиланд

Из-за ошибки авиакомпании дети опоздали на обратный рейс и остались в чужой стране без средств к существованию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
Дети покидают Таиланд маленькими группами по несколько человекДети покидают Таиланд маленькими группами по несколько человекФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Группа из двадцати российских школьников в возрасте 13-14 лет уже неделю не может покинуть Таиланд. Из-за ошибки авиакомпании дети опоздали на рейс и остались в Бангкоке без средств к существованию

Как рассказал представитель министерства образования в Якутии, ребята приехали из дальневосточной республики в Таиланд для участия в культурном фестивале в провинциях Сурин и Корат, однако улететь так и не смогли. Авиаперевозчик признал свою вину и организовал для школьников места для ночлега и питание.

Кроме того, российский посол в Бангкоке Кирилл Барский обратился за помощью к представителю РПЦ в Таиланде Олегу Черепанину, который совместно с местной Православной церковью принял решение об экстренном предоставлении детям материальной помощи. Только за один день верующие пожертвовали школьникам около 3 тысяч долларов на проживание в гостинице, питание и даже экскурсии.

"Из-за того, что нет свободных мест на самолет, они улетают небольшими группами по два-три ребенка", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минобразования.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, россияне не могли улететь также из мексиканского Канкуна. Туристы просидели в самолете около восьми часов, а после вынуждены были его покинуть, так и не взлетев. Причиной стал приказ эмиграционного контроля о взятии на борт четырех граждан Армении, подлежащих депортации.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар