Группа российских школьников уже неделю не может покинуть Таиланд

9 Февр. 2018 2018-02-09T11:14:03+03:00

Из-за ошибки авиакомпании дети опоздали на обратный рейс и остались в чужой стране без средств к существованию

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Группа из двадцати российских школьников в возрасте 13-14 лет уже неделю не может покинуть Таиланд. Из-за ошибки авиакомпании дети опоздали на рейс и остались в Бангкоке без средств к существованию

Как рассказал представитель министерства образования в Якутии, ребята приехали из дальневосточной республики в Таиланд для участия в культурном фестивале в провинциях Сурин и Корат, однако улететь так и не смогли. Авиаперевозчик признал свою вину и организовал для школьников места для ночлега и питание.

Кроме того, российский посол в Бангкоке Кирилл Барский обратился за помощью к представителю РПЦ в Таиланде Олегу Черепанину, который совместно с местной Православной церковью принял решение об экстренном предоставлении детям материальной помощи. Только за один день верующие пожертвовали школьникам около 3 тысяч долларов на проживание в гостинице, питание и даже экскурсии.

"Из-за того, что нет свободных мест на самолет, они улетают небольшими группами по два-три ребенка", — передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального Минобразования.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, россияне не могли улететь также из мексиканского Канкуна. Туристы просидели в самолете около восьми часов, а после вынуждены были его покинуть, так и не взлетев. Причиной стал приказ эмиграционного контроля о взятии на борт четырех граждан Армении, подлежащих депортации.