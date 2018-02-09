2018-02-09T11:29:22+03:00
В мире

Сенат Конгресса США утвердил законопроект о финансировании правительства

Также документ содержит основные параметры федерального бюджета на 2018 и 2019 годы
Денис СУХОВ
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Сенат Конгресса США утвердил законопроект о финансировании правительстваСенат Конгресса США утвердил законопроект о финансировании правительстваФото: REUTERS
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Сенат Конгресса США ночью в пятницу утвердил законопроект о продлении временного финансирования госучреждений до 23 марта. Кроме того, документ содержит основные параметры федерального бюджета на 2018 и 2019 год.

Проект был принят в качестве компромисса между республиканцами и демократами. Сенаторы продолжили работу в ночные часы, так как действие предыдущей резолюции о временном финансировании закончилось в полночь 8 февраля (8:00 пятницы мск).

В результате сделки в законопроект внесли изменения, так что он снова будет направлен для голосования в Палату представителей. В случае успеха документ поступит на подпись президенту, и в пятницу утром финансирование госучреждений возобновится.

Документ не является полноценным бюджетом на ближайшие два года, так как определяет только предельные суммы по основным статьям расходов. Согласно проекту, они вырастут дополнительно на 300 млрд долларов, половину из которых получит Пентагон, а остальное пойдет на социальную сферу. У парламентариев будет время до 23 марта расписать конкретные суммы ассигнований для министерств и ведомств.

Напомним, Конгресс США не мог принять двухлетний бюджет с октября месяца, в частности из-за желания демократов внести в законопроект меры по защите мигрантов. При этом госучреждения финансировались на основании временных резолюций, а 20 января ведомства на несколько дней приостановили работу.

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