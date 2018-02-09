Вайнштейн грозился сломать Сальме Хайек коленные чашечки
Одна из самых успешных латиноамериканских актрис Голливуда Сальма Хайек дополнила свой рассказ о домогательствах и угрозах продюсера Харви Вайнштейна, с которыми ей пришлось столкнуться во время съемок фильма "Фрида".
По словам 51-летней артистки, совладелец компании The Weinstein Company неоднократно говорил о том, что хочет убить ее и может это сделать при необходимости. Кроме того, однажды в присутствии режиссера Джули Тэймор продюсер заявил, что переломает Хайек ноги.
"Я сломаю этой ***** [суке] коленные чашечки", - вспоминает актриса слова Вайнштейна.
Этот инцидент произошел в 2002 году во время съемок картины о мексиканской художнице Фриде Кало, роль которой досталась Хайек, передает NME.
Сальма Хайек в роли художницы ФридыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Ранее актриса уже рассказывала о том, что ей пришлось пережить ради участия в этом проекте. Как сообщал сайт kp.ru, во время съемок Вайнштейн неоднократно пытался проникнуть в гостиничный номер артистки, предлагая сделать ей массаж или заняться оральным сексом.
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