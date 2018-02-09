2018-02-09T11:54:42+03:00
Спорт

Болельщикам ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки и фотоштативы

Всего под вето организаторов попало около 50 предметов
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
За пронос запрещенного предмета на игры ЧМ-2018 у зрителя аннулируют билет.За пронос запрещенного предмета на игры ЧМ-2018 у зрителя аннулируют билет.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Организаторы игр чемпионата мира по футболу 2018 года запретили проносить на стадионы селфи-палки, штативы для фото- и видеотехники, зоны длиной больше 25 сантиметров, дроны. Селфи-палки, например, можно использовать в драке. Всего в «черном списке» около 50 предметов. Те, что не представляют опасности для жизни людей, можно будет оставить в камерах хранения.

В список также вошли пиротехника, алкоголь, оружие, взрывчатка, музыкальные инструменты, кроме дудок и горнов, и другие вещи. Досматривать зрители будут стюарды. Если болельщик нарушит правила и это обнаружат, то его билет аннулируют.

При сильной непогоде зрителям, возможно, разрешат взять с собой зонты, как это было в 2017 году во время Кубка конфедераций, пишут «Известия». Могут, наоборот не прпустить с предметом, которого в списке нет. Все предусмотреть невозможно, отмечают организаторы. Сотрудники оргкомитета рассмотрят отдельно каждый спорный случай.

В оргкомитете также заверили, что проработали недостатки, которые выявили после футбольного матча 11 ноября 2017 года. Тогда, как рассказывал сайт kp.ru, на выходе из «Лужников» образовалась полуторочасовая давка, люди долго не могли уехать.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар