Болельщикам ЧМ-2018 запретят проносить селфи-палки и фотоштативы

9 Февр. 2018 2018-02-09T11:54:42+03:00

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Организаторы игр чемпионата мира по футболу 2018 года запретили проносить на стадионы селфи-палки, штативы для фото- и видеотехники, зоны длиной больше 25 сантиметров, дроны. Селфи-палки, например, можно использовать в драке. Всего в «черном списке» около 50 предметов. Те, что не представляют опасности для жизни людей, можно будет оставить в камерах хранения.

В список также вошли пиротехника, алкоголь, оружие, взрывчатка, музыкальные инструменты, кроме дудок и горнов, и другие вещи. Досматривать зрители будут стюарды. Если болельщик нарушит правила и это обнаружат, то его билет аннулируют.

При сильной непогоде зрителям, возможно, разрешат взять с собой зонты, как это было в 2017 году во время Кубка конфедераций, пишут «Известия». Могут, наоборот не прпустить с предметом, которого в списке нет. Все предусмотреть невозможно, отмечают организаторы. Сотрудники оргкомитета рассмотрят отдельно каждый спорный случай.

В оргкомитете также заверили, что проработали недостатки, которые выявили после футбольного матча 11 ноября 2017 года. Тогда, как рассказывал сайт kp.ru, на выходе из «Лужников» образовалась полуторочасовая давка, люди долго не могли уехать.