2018-02-09T12:15:20+03:00
Общество

Карты «Мир» позволят записываться к врачу и расплачиваться в аптеках

Новые функции станут доступны к концу 2018 года
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Функционал карт «Мир» будут определять выпускающие ее банки.Функционал карт «Мир» будут определять выпускающие ее банки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

С помощью карты «Мир» ее владельцы смогут записываться онлайн к врачу и расплачиваться в аптеках по электронному рецепту. Такие функции банкиры планируют ввести к концу 2018 года. Оператор платежной системы карты НСПК сообщил, что функционал «Мира» будут определять выпускающие ее банки.

Карта «Мир» станет ключом доступа к медицинским услугам, на самом же «пластике» информация о человеке отображаться не будет. Данные о пациенте продолжат храниться в базах лечебного учреждения, а сведения о рецептах — в связанных с поликлиниками аптеках. Попасть на прием к врачу с помощью терминалов, расположенных в поликлиниках. Сервис уже реализован на технологическом уровне, сообщают «Известия».

Как рассказывал сайт kp.ru, на конец января 2018 года ВТБ выпустил 5 млн карт «Мир». Они позволяют расплачиваться за товары в магазинах, оплачивать услуги ЖКХ, телефонии, транспорта и выполняет другие привычные для иных банковских карт функции.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Защитник «Спартака» Джикия рассказал о восстановлении после травмы
«Рассказали бы про доярку!»: Путин ответил на рассказанный ему анекдот
Сборные Южной и Северной Кореи прошли на Олимпиаде под общим флагом
ЦБ отметил замедление экономической активности в России
Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»
Российские спортсмены прошли на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане
У бывшего тренера сборной США по плаванию прошли обыски из-за подозрений в изнасиловании
Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Сестра Ким Чен Ына поздоровалась за руку с президентом Южной Кореи на открытии ОИ-2018
Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big
Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться
На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»
Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»
Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25%
В Амстердаме туристам запретили глазеть на проституток
Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады
Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане
Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн
Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар