Карты «Мир» позволят записываться к врачу и расплачиваться в аптеках

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:15:20+03:00

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С помощью карты «Мир» ее владельцы смогут записываться онлайн к врачу и расплачиваться в аптеках по электронному рецепту. Такие функции банкиры планируют ввести к концу 2018 года. Оператор платежной системы карты НСПК сообщил, что функционал «Мира» будут определять выпускающие ее банки.

Карта «Мир» станет ключом доступа к медицинским услугам, на самом же «пластике» информация о человеке отображаться не будет. Данные о пациенте продолжат храниться в базах лечебного учреждения, а сведения о рецептах — в связанных с поликлиниками аптеках. Попасть на прием к врачу с помощью терминалов, расположенных в поликлиниках. Сервис уже реализован на технологическом уровне, сообщают «Известия».

Как рассказывал сайт kp.ru, на конец января 2018 года ВТБ выпустил 5 млн карт «Мир». Они позволяют расплачиваться за товары в магазинах, оплачивать услуги ЖКХ, телефонии, транспорта и выполняет другие привычные для иных банковских карт функции.