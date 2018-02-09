Илон Маск объяснил неудачи в разработке советских сверхтяжелых ракет

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:13:00+03:00

Ранее компания SpaceX отправила в космос красный родстер Tesla с помощью ракеты-носителя сверхтяжелого класса Falcon Heavy

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Глава SpaceX Илон Маск не сомневается в надежности разрабатываемых компанией сверхтяжелых ракет, несмотря на их сходство с неудачным проектом Н-1 для советской лунной программы.

В интервью изданию ArsTechnica Маск подчеркнул, что не считает использование 27 двигателей Merlin 1D в первой ступени Falcon Heavy технологически неоправданным с учетом неудач ракеты Н-1, первая ступень которой включала 30 двигателей НК-15.

По мнению главы SpaceX, провал советской ракеты главным образом объясняется сбоями авионики. При этом выбранная для Falcon Heavy архитектура является более надежной, чем использование меньшего числа двигателей увеличенной мощности. Решения, основанные на небольшом числе крупных устройств — это «старый поход», подчеркнул Маск.

«До полудюжины двигателей могут потерпеть неудачу, но ракета все равно выйдет на орбиту», - отметил глава SpaceX, говоря о Falcon Heavy.

Предприниматель также добавил, что разрабатываемая компанией новая сверхтяжелая ракета BFR (Big Falcon Rocket) будет иметь первую ступень с 31 двигателем Raptor.

«Это дает мне большую веру в нашу следующую архитектуру. Это дает мне уверенность в том, что BFR действительно вполне работоспособна», - заключил Маск.

Как сообщал ранее сайт «КП», 7 февраля с мыса Канаверал стартовала самая мощная из эксплуатируемых ныне ракет — Falcon Heavy частной американской компании SpaceX. В ходе своего первого испытательного полета носитель доставил на орбиту красный спорткар Tesla Roadster.