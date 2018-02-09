Кудрин рассказал о влиянии «кремлевского доклада» США на работу российских компаний

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:31:17+03:00

Глава ЦСР отметил дополнительные меры контроля, которые установили западные партнеры и банки в отношении фигурантов списка

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Подготовленный Министерством финансов США «кремлевский доклад» уже оказывает негативное влияние на работу российских компаний за рубежом. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«Безусловно, он влияет, и сейчас на тех, кто попал в список, тоже влияет. Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», - заявил Кудрин журналистам.

При этом экс-министр финансов не решился спрогнозировать, насколько отрицательное влияние списка будет усугубляться по мере введения новых санкций.

«Сейчас трудно сказать. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия», - добавил Кудрин.

Как сообщил ранее сайт «КП», 30 января Конгрессу США представили так называемый «кремлевский доклад», в который вошли 210 человек из числа высших российских должностных лиц и крупнейших предпринимателей.

Позже глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что список ляжет в основу новых санкционных решений Вашингтона.