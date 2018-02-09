Кудрин рассказал о влиянии «кремлевского доклада» США на работу российских компаний
Подготовленный Министерством финансов США «кремлевский доклад» уже оказывает негативное влияние на работу российских компаний за рубежом. Об этом сообщил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
«Безусловно, он влияет, и сейчас на тех, кто попал в список, тоже влияет. Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет», - заявил Кудрин журналистам.
При этом экс-министр финансов не решился спрогнозировать, насколько отрицательное влияние списка будет усугубляться по мере введения новых санкций.
«Сейчас трудно сказать. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия», - добавил Кудрин.
Как сообщил ранее сайт «КП», 30 января Конгрессу США представили так называемый «кремлевский доклад», в который вошли 210 человек из числа высших российских должностных лиц и крупнейших предпринимателей.
Позже глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что список ляжет в основу новых санкционных решений Вашингтона.