В Кремле сожалеют в связи с решением CAS по российским спортсменам, отстраненным от ОИ-2018

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:50:59+03:00

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главная задача на данный момент — поддержать атлетов, которые отправились в Пхенчхан, а также тех, кто был вынужден остаться на родине

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В Кремле сожалеют в связи с решением Спортивного арбитража в Лозанне отклонить апелляции россиян, недопущенных к Олимпиаде в Пхенчхане. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается решения CAS – мы сожалеем. Мы принимаем во внимание решение этой судебной инстанции и, безусловно, мы продолжим помогать нашим спортсменам отстаивать свои права», - заявил представитель главы государства.

Песков отметил, что на данный момент считает неуместными «громкие слова про реформирование», и что сейчас важнее выразить поддержку спортсменам.

«Главное поддержать спортсменов: и тех, кто остался на родине, и тех, кто поехал в Корею и будет выступать. Вот главная наша задача», - добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщил ранее сайт «КП», Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских атлетов, которые стремились обжаловать решение МОК о недопуске к Играм 2018 года.

В результате на Олимпиаде в Пхенчхане выступят лишь 168 российских спортсменов, хотя первоначальная заявка включала 500 человек.