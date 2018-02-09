2018-02-09T13:15:11+03:00
Политика

ВВС Турции наносят массированные авиаудары по сирийскому Африну

В местные больницы поступают десятки мирных жителей с ранениями, число пострадавших растет
Денис СУХОВ
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ВВС Турции наносят массированные авиаудары по сирийскому АфринуВВС Турции наносят массированные авиаудары по сирийскому АфринуФото: REUTERS
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ВВС Турции нанесли в пятницу массированные авиаудары по городу Африн на севере Сирии, где обороняются отряды курдских «Сил народной самообороны».

По данным телеканала Al Mayadeen, интенсивной бомбардировке после полуночи подвергся район Ашрафия, среди мирного населения началась паника. В местные больницы поступают десятки раненных людей, число пострадавших продолжает увеличиваться.

Кроме того, налетам подверглись предместье Мина на юге города и селения Айн-Декна, Мираназ, Марьямейн, Каштаар, а также аэродром Менег. Высоты вокруг Африна обстреливаются артиллерией.

Также поступила информация об обстрелах пограничных секторов Джандарис, Бульбуль, Шираван и Ширран. При этом попытка боевиков «Свободной сирийской армии» при поддержке турецкой бронетехники занять город Раджу встретило решительный отпор курдских ополченцев.

Как сообщил ранее сайт «КП», 20 января турецкие вооруженные силы начали военную операцию «Оливковая ветвь» в курдском кантоне Африн на севере Сирии.

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