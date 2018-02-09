Звезду «Зачарованных» и Харви Вайнштейна подозревают в доведении до суицида экс-менеджера Роуз Макгоуэн

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:41:39+03:00

Бывший менеджер покончила с собой на фоне скандала о домогательстве

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Джилл Мессик, экс-менеджер одной из главных героинь сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн, совершила самоубийство. Родственники утверждают, что в этом виновны Роуз и Харви Вайнштейн, которого актриса ранее обвинила в сексуальных домогательствах. Мессик якобы активно защищала Роуз в этом скандале.

Макгоуэн утверждает, что Мессик, наоборот, была на стороне Вайнштейна. По словам актрисы, в 1997 году Мессик приняла взятку в $100 000 от продюссера за урегулирование конфликта. Сами родственники подтверждают, что по Мессик сильно ударило обнародование письма, в котором она защищает Вайнштейна. Документ опубликовал адвокат продюссера.

Родственники считают, что Мессик «стала жертвой СМИ и ложных обвинений». Она дорожила репутацией и не смогла перенести удар по ней, пишет The Sun.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что Роуз Макгоуэн стала одной из первых, кто заявил, что Харви Вайнштейн домогался ее. Затем цепной реакцией посыпались подобные обвинения в адрес продюсера от других актрис. Их число превысило сотню, и Вайнштейна пожизненно исключили из Телеакадемии.