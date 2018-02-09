2018-02-09T13:34:55+03:00
Спорт

Забияко и Энберт выступят в командном турнире Олимпиады 2018 по фигурному катанию среди пар

Ранее в короткой программе победу одержали Евгения Тарасова и Владимир Морозов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россияне продолжат борьбу за медали.Россияне продолжат борьбу за медали.Фото: REUTERS
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Сборная России по фигурному катанию решила сделать замену в олимпийском составе. В произвольной программе среди спортивных пар у нас выступят не Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые стали первыми в короткой программе. На их место встанут Наталья Забияко и Александр Энберт.

Напомним, что ранее Тарасова и Морозов заняли первое место в короткой программе и принесли 10 зачетных баллов сборной России. После двух видов программы наши делят 3 место с командой Японии. Первое - у Канады, второе - у США.

Олимпиада в Пхенчхане стартует сеодня, 9 февраля, и продлится до 25 числа. За сборную России выступят 168 спортсменов. В 2014 году на Олимпиаде в Сочи россияне одержали победу в этом виде программы. Завершится командный турнир 12 февраля.

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