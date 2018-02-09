2018-02-09T13:48:36+03:00
Спорт

Президент Южной Кореи и формальный глава КНДР встретились в Пхенчхане

Политики пожали друг другу руки и сделали совместную фотографию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Южной Кореи Мун Чже Ин (в центре) с формальным главой КНДР Ким Ён Намом (слева) и своей супругой Ким Чжон Сук (справа)Президент Южной Кореи Мун Чже Ин (в центре) с формальным главой КНДР Ким Ён Намом (слева) и своей супругой Ким Чжон Сук (справа)Фото: REUTERS
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Президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретился с самым высокопоставленным северокорейским чиновником, формальным главой КНДР Ким Ён Намом. Политики обменялись рукопожатиями и сделали совместную фотографию в рамках протокола приветственного мероприятия зимних Олимпийских игр.

Уточняется, что вчера Мун Чже Ина и Ким Ён Нама состоялась в пятницу, 9 января, на территории горнолыжного курорта Ёнпхён в Пхенчхане, где и состоится открытие ОИ-2018.

Как сообщает агентства "Рёнхап", в скором времени здесь же пройдет торжественный прием, в котором примут участие около 200 человек, включая 20 глав государств и высокопоставленных чиновников, включая вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ожидается, что на этом ужине лидерам Южной и Северной Кореи удастся пообщаться.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о том, что в Сеул должна была прибыть сестра главы КНДР Ким Ё Чжон.

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