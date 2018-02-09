Володин: решение МОК по России подрывает доверие к итогам Олимпиады

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:00:24+03:00

Главный вопрос в том, как будут чувствовать себя победители, зная, что более сильных соперников не допустили к соревнованиям

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что решение Международного олимпийского комитета о недопуске ряда российских спортсменам до Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане подрывает доверие к итогам этих соревнований. Такое мнение спикер высказал в ходе выступления на пленарном заседании.

"Мы понимаем, что решение, которое принял МОК, подрывает доверие к итогам соревнований в рамках Олимпийских игр, когда самые сильные спортсмены не допущены. Главный вопрос в этом. Как будут чувствовать себя те, кто станет победителем, имея рядом более сильного, кого не допустили?", - сказал Володин.

Напомним, что 9 февраля Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 российских атлетов, которые хотели обжаловать решение МОК о недопуске к Играм. В результате в окончательный состав нашей команды вошли лишь 168 человек.

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на Кремль сообщил, что власти примут во внимание такое решение CAS, но сейчас все силы нужно направить на поддержку спортсменов, которые все были допущены к зимней Олимпиаде.