2018-02-09T14:15:40+03:00
Политика

На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»

В ближайшие годы оборонка пополнится еще 200 танками разной модификации
Алексей КАРЕЛИН
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БМПТ "Терминатор" оборудована гранотометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.БМПТ "Терминатор" оборудована гранотометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве в параде 9 мая примет участие боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Она уже прошла первые испытания в Сирии, сообщили в Минобороне.

«Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков. Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте», - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Терминатора» производят на «Уралвагонзаводе». Машина оборудована гранотометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.

Как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал БМПТ «уникальной машиной». Ее закупкой заинтересовались не только в Сирии, но и в Израиле.

«Уралвагонзавод» имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять, подтвердил Борисов. Чиновник также заявил, что Минобороны планирует поставлять на вооружение российской армии около 200 новых танков разных модификаций в год, передает РИА Новости.

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