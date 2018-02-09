На Параде Победы покажут воевавшую в Сирии БМПТ «Терминатор»

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:15:40+03:00

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В Москве в параде 9 мая примет участие боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Она уже прошла первые испытания в Сирии, сообщили в Минобороне.

«Будет новинка, надо показать боевую машину поддержки танков. Она, кстати, неплохо себя зарекомендовала в сирийском конфликте», - сказал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

«Терминатора» производят на «Уралвагонзаводе». Машина оборудована гранотометами, противотанковыми комплексами и стрелковым оружием.

Как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин назвал БМПТ «уникальной машиной». Ее закупкой заинтересовались не только в Сирии, но и в Израиле.

«Уралвагонзавод» имеет экспортные контракты и намерен их в срок исполнять, подтвердил Борисов. Чиновник также заявил, что Минобороны планирует поставлять на вооружение российской армии около 200 новых танков разных модификаций в год, передает РИА Новости.