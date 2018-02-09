Умер актер Дмитрий Бузылев, сыгравший в фильмах «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс»

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:36:09+03:00

В Союзе кинематографистов России сообщили, что Дмитрий Бузылев умер на 62 году жизни

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Умер заслуженный артист России, звезда фильмов «Табор уходит в небо», «Жестокий романс» и «Сибириада» Дмитрий Бузылев.

Как сообщили в Союзе кинематографистов России, Бузылев скончался 7 февраля на 62 году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Дмитрий Михайлович был истинным хранителем цыганской народной культуры. Песни, написанные и исполненные Д.М. Бузылевым «Твои глаза зеленые», «Песня цыган Сибири», «Ой, да не будите» стали поистине народными», - говорится в сообщении Союза.

Отмечается, что прощание с артистом пройдет в воскресенье, 11 февраля. Гражданская панихида начнется в 11.00 в конференц-зале Дома кино, отпевание и захоронение состоится на Пыхтинском кладбище.

Дмитрий Бузылев - советский и российский актер театра и кино, с 1997 года заслуженный артист России, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов. Прославился яркими ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Жестокий романс», «Сибириада», «Очи черные», «Мужики».

Как сообщал сайт kp.ru, в октябре прошлого года Бузылев был доставлен в реанимацию. По словам жены актера Натальи Бузылевой, у него была прободная язва желудка.