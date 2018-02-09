2018-02-09T14:34:57+03:00
Политика

Путин считает, что международная конкуренция продолжит обостряться

По мнению президента РФ, в нынешней ситуации глобальные бизнесмены начнут применять все доступные формы давления
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшее время международная конкуренция начнет обостряться, а новые лидеры мировой бизнес-среды пойдут на использование любых форм давления, лишь бы достичь цели. Такое заявление глава государства сделал в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

"Сейчас карты в мировой экономике сдаются по-новой, появятся новые рынки и новые лидеры. Конкуренция будет обостряться, и в такой ситуации в глобальной бизнес-среде церемониться не будут. В ход пойдут любые формы давления, очевидно, что санкционный вызов сохранится на какую-то перспективу", - сказал Путин.

Напомним, что сейчас в отношении РФ действует множество различных санкций. Кроме того, недавно США опубликовали так называемый "Кремлевский доклад" со списком 210 российских высокопоставленных чиновников и бизнесменов, который в будущем может стать основой для новых ограничительных мер, сообщает сайт kp.ru.

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