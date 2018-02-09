2018-02-09T14:37:48+03:00
Общество

Умер Пэт Торпи - барабанщик и основатель рок-группы Mr.Big

Причиной смерти американского музыканта стали осложнения болезни Паркинсона
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Барабанщик Пэт Торпи. Фото: @mrbigmusicБарабанщик Пэт Торпи. Фото: @mrbigmusicФото: Twitter.com
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Стало известно о том, что умер Пэт Торпи - выдающийся барабанщик, один из основателей американской рок-группы Mr. Big.

Музыкант скончался в среду, 7 февраля, на 65 году жизни. Причиной его смерти стали осложнения болезни Паркинсона - медленно прогрессирующего хронического заболевания центральной нервной системы, одним из симптомов которого является паралич.

"С разбитыми сердцами мы сообщаем вам, что наш брат, друг, барабанщик и основатель Пэт скончался в среду, 7 февраля, от осложнений болезни Паркинсона. Семья, группа и руководство нуждаются в уединении в это очень трудное время", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter рок-коллектива.

Отметим, что Пэт Торпи основал группу Mr. Big еще в 1988 году и выступал в ее составе до последнего в качестве барабанщика и бэк-вокалиста. Также за свою долгую музыкальную карьеру он выпустил несколько сольных альбомов.

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