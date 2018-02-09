Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми

9 Февр. 2018 2018-02-09T14:46:06+03:00

Сбербанк начал выдачу ипотечных кредитов под 6% годовых для семей с детьми Фото: REUTERS

Отмечается, что ипотеку под 6% годовых можно оформить онлайн

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Сбербанк начал выдавать льготные ипотечные кредиты для семей с детьми. Ставка составляет 6% годовых, сообщил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.

"Ипотека под 6% - это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования", - сказал Васев на конференции "Инновации рынка недвижимости".

Он отметил, что оформить льготный кредит можно онлайн.

"Рад сообщить, что прошла выдача первых пяти кредитов семьям с господдержкой", - добавил представитель Сбербанка.

В пресс-службе банка пояснили, что первыми получили льготную ипотеку семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил ввести пакет мер по поддержке семей с детьми. Стоимость программы оценивается в 600 млрд рублей, воспользоваться ею смогут около 620 тысяч семей.