Сбербанк начал выдачу льготных ипотечных кредитов для семей с детьми
Сбербанк начал выдавать льготные ипотечные кредиты для семей с детьми. Ставка составляет 6% годовых, сообщил директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васев.
"Ипотека под 6% - это действительно ощутимая поддержка для семей с детьми. Программа уникальна для нашей страны и может дать серьезный импульс развитию рынка недвижимости и ипотечного кредитования", - сказал Васев на конференции "Инновации рынка недвижимости".
Он отметил, что оформить льготный кредит можно онлайн.
"Рад сообщить, что прошла выдача первых пяти кредитов семьям с господдержкой", - добавил представитель Сбербанка.
В пресс-службе банка пояснили, что первыми получили льготную ипотеку семьи из Екатеринбурга, Набережных Челнов, Луховиц и Якутска, передает ТАСС.
Как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин предложил ввести пакет мер по поддержке семей с детьми. Стоимость программы оценивается в 600 млрд рублей, воспользоваться ею смогут около 620 тысяч семей.