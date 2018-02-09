Facebook начал тестировать кнопку «не нравится»

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:21:00+03:00

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Соцсеть Facebook начала тестировать кнопку «downvote» - некое подобие «дизлайка». Пользователи смогут оценить комменатрий к записи как оскорбляющий, не по теме или вводящий в заблуждение. Это может помочь в борьбе с фейками и неадекватными пользователями.

«Мы не тестируем кнопку “Не нравится”. Мы изучаем функцию, которая позволит людям сообщать свое мнение о комментариях к сообщениям публичной страницы. Это работает для небольшой группы людей только в США», - рассказал пресс-секретарь Facebook.

Представитель компании объяснил, что оценка комментария пока доступна для 5% американских пользователей Android с приложением на английском языке. Пока что расширять тестовую группу не планируют. При этом «downvote» отображается только на публичных страницах.

«Downvote» пока никак не влияет на рейтинг ни комментирующего, ни страницы. Отзывы не подсчитываются и не отображаются пользователям соцсети. Статистика видна только сотрудникам компании, пишет Techcrunch.

«Мы не хотели просто создавать кнопку “Не нравится”, потому что мы не хотим превращать Facebook в форум, на котором люди плюсуют или минусуют сообщения людей», - сказал генеральный директор Facebook Марк Цукерберг в 2015 году.