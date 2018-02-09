Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США

9 Февр. 2018 2018-02-09T15:10:35+03:00

Россиянин был задержан в Бангкоке неделю назад по запросу ФБР Фото: REUTERS

В ФБР уверены, что именно этот мужчина является главой хакерской организации, занимавшевшейся торговлей нелегальными товарами

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Задержанный в Таиланде по подозрению в кибермошенничестве 31-летний гражданин России Сергей Медведев будет экстрадирован в США. Такое заявление сделали в отделе по борьбе с преступностью национальной полиции королевства.

"Медведев - глава преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику и общество в целом. Используя анонимность киберпространства, он занимался противозаконными вещами", - цитирует ТАСС следователя Натхапона Ратанамонгколсака.

Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что Медведев был взят под стражу в Бангкоке еще 2 февраля этого года по запросу США. В американском федеральном бюро расследований заверили, что этот мужчина имеет отношение к глобальной хакерской сети, девизом которой было "In Fraud We Trust" ("Мы верим в мошенничество"). По данным ФБР, члены данной организации открыли онлайн-площадку по торговле оружием и наркотиками.

Американцы даже заявили, что на счетах Медведева якобы были обнаружены 3,1 млн долларов в биткойновом эквиваленте.