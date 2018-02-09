Задержанный в Таиланде россиянин Медведев будет экстрадирован в США
Задержанный в Таиланде по подозрению в кибермошенничестве 31-летний гражданин России Сергей Медведев будет экстрадирован в США. Такое заявление сделали в отделе по борьбе с преступностью национальной полиции королевства.
"Медведев - глава преступной организации, деятельность которой затронула мировую экономику и общество в целом. Используя анонимность киберпространства, он занимался противозаконными вещами", - цитирует ТАСС следователя Натхапона Ратанамонгколсака.
Ранее сайт kp.ru уже сообщал о том, что Медведев был взят под стражу в Бангкоке еще 2 февраля этого года по запросу США. В американском федеральном бюро расследований заверили, что этот мужчина имеет отношение к глобальной хакерской сети, девизом которой было "In Fraud We Trust" ("Мы верим в мошенничество"). По данным ФБР, члены данной организации открыли онлайн-площадку по торговле оружием и наркотиками.
Американцы даже заявили, что на счетах Медведева якобы были обнаружены 3,1 млн долларов в биткойновом эквиваленте.